Stranden liggen vol met stinkende mosdiertjes

Hoe het komt dat er ineens zoveel mosdiertjes zijn is een raadsel. Meer dan 50 jaar geleden waren de mosdiertjes er ook. Daarna een hele lange tijd niet meer. Tot 2 jaar geleden de Nederlandse stranden opeens weer vol lagen. Net als vorig jaar en nu dus.

Ze zijn klein, liggen massaal op het strand en kunnen ontzettend stinken: mosdiertjes. Ze liggen op meerdere plekken in Nederlanden zorgen de laatste jaren voor steeds meer overlast.

De diertjes stinken niet alleen, je moet ook oppassen als je te dicht bij de mosdiertjes in de buurt komt. Laatst was een fietser op het strand tot zijn middel weggezakt in de diertjes. Uiteindelijk kon hij eruit komen, maar de stank van de diertjes bleef nog lang hangen.