Nieuwswekker: Eindelijk regen + Actie tegen vluchtelingenopvang

- In Albergen in Overijssel zijn veel mensen boos over een actie van het kabinet. Dat heeft besloten dat er een opvang voor vluchtelingen komt in een hotel in het dorpje. De gemeente is het daar niet mee eens. Gisteravond was er ook een demonstratie bij het hotel. Tientallen mensen hingen een spandoek op bij het hotel en er zou vuurwerk zijn afgestoken.

- De nieuwe opvang in Albergen is volgens het kabinet nodig om iets te doen aan de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteravond was het daar opnieuw onrustig. Zo'n driehonderd mensen moesten buiten slapen omdat er geen bed voor ze was. Er waren wel tentjes geregeld door vrijwilligers, maar die zijn weggehaald omdat er zorgen waren over brandgevaar.

- De Amerikaanse president Joe Biden heeft een nieuwe wet ondertekend. Daarmee komt ruim 730 miljard euro vrij om problemen in het land aan te pakken. Het grootste gedeelte van het geld wordt gebruikt om klimaatverandering tegen te gaan, ruim 420 miljard euro. Maar er komt ook geld vrij om bijvoorbeeld medicijnen goedkoper te maken.

- Het was een spannende avond voor fans van PSV. De voetbalclub speelde tegen Rangers FC uit Denemarken en het leek even de verkeerde kant op te gaan. Door een blunder van PSV-keeper Benítez kwam Rangers FC op een 2-1 voorsprong. Even later maakte PSV de 2-2. Over een week spelen de clubs weer tegen elkaar. De winnaar van dat duel gaat naar de Champions League.