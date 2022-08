Demonstratie tegen vluchtelingenopvang in Albergen

In Albergen in Overijssel zijn veel mensen boos over een actie van het kabinet. Dat heeft besloten dat er een opvang voor vluchtelingen komt in een hotel in het dorpje. Maar de gemeente is het daar niet mee eens. Gisteravond was er ook een demonstratie bij het hotel. Tientallen mensen hingen een spandoek op bij het hotel en er zou vuurwerk zijn afgestoken.

SPS Media

Volgens het kabinet is de nieuwe opvang in Albergen nodig om iets te doen aan de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Waarom is het daar zo druk? Als vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten ze eerst naar een aanmeldplek, bijvoorbeeld in Ter Apel, in Groningen. Daar kunnen ze bijkomen en moeten ze papieren invullen. Daarna kunnen ze naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland. Maar dat is nu een probleem: al die opvangplekken zitten vol. En dus moet iedereen veel langer dan normaal op de aanmeldplek wachten. Daarom is het op de aanmeldplekken inmiddels ook te druk.