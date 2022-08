Kat zet oven aan en veroorzaakt brand

De politie denkt te weten wat de oorzaak is van een brand in een huis in Middenbeemster, in Noord-Holland. De kat van de bewoners zou langs de oven zijn gesprongen en het apparaat zo hebben aangezet. In die oven lagen afbakbroodjes en die vatten vlam.

De brandweer was er snel bij en kon het vuur doven. De bewoners en de kat zijn niet gewond geraakt. De broodjes die in de oven lagen zijn wel verbrand.

Aangehouden

De politie laat weten dat de kat is aangehouden en verhoord wordt. Een grapje natuurlijk!