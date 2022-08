Zijn er zombies in China? Natuurlijk niet!

Op TikTok zijn duizenden filmpjes te zien over 'zombies in China' en daar krijgen we veel vragen en opmerkingen over. Kinderen worden er bang van en vragen ons of het echt is. Het antwoord is simpel: het is hartstikke nep.

Fantasie

De trend is ontstaan door een niet al te serieus fantasie-artikel van een jaar oud. Daarin zegt de schrijver dat als er ooit zombies komen, dan waarschijnlijk in China. Maar die zijn er dus niet. Zombies bestaan niet. Het zijn fantasiefiguren, net zoals weerwolven, vampiers en minions.

Maar hoe zit het dan met die filmpjes? Die zijn natuurlijk ook hartstikke nep. Het zijn vaak fragmenten uit griezelfilms, games en enge series. Of TikTokkers maken ze zelf.

We hebben ook een TikTok over dit onderwerp gemaakt. Die zie je hier: