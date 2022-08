Het regent, maar is de droogte nu opgelost?

Al weken hoor je in het nieuws veel over droogte en watertekorten. Onder andere boeren, schepen en de natuur hebben er last van. Deze week was er na lange tijd eindelijk weer eens regen. Maar daarmee is de droogte niet meteen opgelost. Daarvoor moet het meer en vooral langer gaan regenen, zeggen deskundigen.

Grondwater

De grond is namelijk heel erg droog, er zit weinig water in. Daardoor staat het grondwater laag en is er veel regen nodig om dat weer omhoog te krijgen.