Herdenking voor Tula: leider van verzet tegen slavernij

Op meerdere plekken in Nederland en op het Caraïbische eiland Curaçao wordt Tula herdacht. Hij begon meer dan 200 jaar geleden een protest tegen de slavernij.

Wie was Tula?

Tula moest jarenlang als slaafgemaakte werken op het eiland Curaçao. Dat eiland was in 1634 in bezit genomen door een Nederlandse handelsorganisatie. Er waren plantages waar mensen die werden verkocht als slaaf hard moesten werken. Nederland verdiende daar veel geld aan.

Tula protesteerde daartegen. Samen met vijftig anderen besloten ze op 17 augustus 1795 te stoppen met werken. Dat was het begin van een grote slavenopstand op Curaçao.