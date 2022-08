'Vrouwtjesapen met vriendinnen leven langer'

Voor vrouwtjesapen blijkt vriendschap heel belangrijk. Ze leven er zelfs langer door, blijkt uit een groot onderzoek van Amerikaanse wetenschappers.

De onderzoekers bestudeerden achttien jaar lang wit-schouder-kapucijn-apen in Costa Rica. Die apensoort leeft in de bossen van Midden-Amerika en is te herkennen aan hun witte vacht op hun schouders, borst en gezicht.

Met het onderzoek naar die apensoort willen ze ook meer begrijpen over de relaties tussen mensen.