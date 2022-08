Keihard racen om ziekte even te vergeten

Zo'n 200 gezinnen scheurden vandaag over het circuit in Assen. In snelle auto's of achterop de motor bij een bekende coureur.

De dag is speciaal georganiseerd voor kinderen die de ziekte kanker hebben. Door de ziekte is hun leven en dat van hun gezin erg veranderd. Ze moeten vaak naar het ziekenhuis en kunnen sommige dingen niet meer doen. Om dat allemaal even te vergeten is de racedag bedacht.