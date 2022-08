Nieuwswekker: Goud op EK atletiek + Problemen in de ruimte

Goedemorgen! Wat is er allemaal gebeurd toen je sliep? En wat gaat er vandaag nog gebeuren? Je leest het in deze Nieuwswekker. Het weer Het wordt iets warmer dan gisteren en ook de zon komt vaker achter de wolken vandaan. Op sommige plekken kan het af en toe even gaan regenen. Koud is het niet: het wordt 23 tot 26 graden.

Het weer van donderdag 18 augustus NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Femke Bol heeft gisteravond een gouden medaille gehaald op het onderdeel 400 meter sprint op het EK atletiek. Ze rende de afstand in 49,44 seconden, en dat deed nog nooit eerder iemand uit Nederland. Ook had ze zelf nog nooit zo snel gerend: haar oude record was 49,75 seconden. In deze video kan je bekijken hoe snel dat is:

- Mensen uit de plaats Albergen gaan proberen om samen een hotel in hun woonplaats te kopen. De regering heeft besloten dat het hotel een opvang voor vluchtelingen wordt, maar daar zijn mensen uit Albergen niet blij mee. Ze hopen dat ze het gebouw kunnen kopen zodat het geen vluchtelingenopvang kan worden. Gisteren protesteerden mensen al bij het hotel. Daar maakten we toen deze video over:

- Er waren vannacht even problemen in de ruimte. Een Russische man was in de ruimte bezig met een robot-arm, toen hij problemen kreeg met zijn ruimtepak. Er was iets mis met de batterijen van het pak. Daardoor moest 'ie zo snel mogelijk terug naar het ruimtestation ISS. De werkzaamheden hadden zes uur moeten duren, maar stopten door de problemen na 2,5 uur. Op de foto hieronder zie je de man aan het werk:

De Russische kosmonaut Artemjev, hier bovenin de foto, aan het werk voordat de technische problemen begonnen NASA TV

Dit is vandaag in het nieuws: - Salto's maken, tegen muurtjes aanspringen en zo snel mogelijk een parcours afleggen. In Amsterdam is vandaag het Nederlands KampioenschapFreerunnen. De 13-jarige Isa doet ook mee. Hieronder zie je haar in actie.

- In Veenendaal worden heel voorzichtig domino-steentjes neergezet, in totaal wel 700.000. Bouwers uit verschillende landen zijn daar al langer dan een week mee bezig. Morgenavond willen ze het eerste steentje aantikken en moeten alle domino-steentjes omvallen.

Dutch domino team

En dan nog even dit: Ben je rustig aan het dobberen op het water, komen er ineens 12 walvissen aan gezwommen. Het overkwam deze sporters:

