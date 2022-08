Na hitte en droogte nu juist wateroverlast

Op meerdere plekken in Nederland kon het water niet goed wegstromen, en kwamen straten helemaal onder water te staan. Bijvoorbeeld in de plaatsen Hardenberg en Beilen:

Toch is het eigenlijk niet zo gek dat er wateroverlast is. Dat komt doordat het de afgelopen dagen heel erg warm is geweest. Op veel plaatsen heeft het al zó lang niet geregend, dat de grond heel droog is. Dat maakt het lastiger om het water goed op te nemen in de grond, en daardoor kan het niet goed wegstromen.