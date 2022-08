Isa is 13 en mag nu al meedoen aan het NK freerunnen

Wie kan het beste salto's maken, tegen muurtjes springen en zo goed mogelijk een parcours afleggen? Dat is de grote vraag bij het NK freerunnen in Amsterdam. Isa van 13 is de jongste deelnemer.

Isa is eigenlijk te jong voor dit NK, maar ze mag toch meedoen omdat ze zo'n groot talent is. Verslaggever Sil keek vandaag met haar mee. In de video zie je Isa in actie.