Vroeger in het Jeugdjournaal: One Direction (met Harry Styles)

Het Jeugdjournaal heeft 700.000 abonnees op YouTube en om dat te vieren zetten we een paar oude interviews online. Vandaag is One Direction aan de beurt.

2013

One Direction was tien jaar geleden de populairste boyband van de wereld. Harry Styles was een van de populairste leden en hij was er in 2013 ook bij toen verslaggever Tako de band mocht interviewen.