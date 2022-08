Spitssnuit-dolfijn aangespoeld op Texel

Op het strand van Texel is een spitssnuit-dolfijn aangespoeld. Het dier leeft niet meer. De aangespoelde spitssnuit-dolfijn is een vrouwtje van ongeveer 4 meter lang. Wandelaar Het dier werd gevonden door een wandelaar. De spitsnuit-dolfijn wordt van het strand gehaald en naar een dierencentrum in Utrecht gebracht. Onderzoekers willen graag weten of het dier ziek was en of het lang niet had gegeten.

SOSDolfijn @SOSDolfijn

Dode spitssnuitdolfijn aangespoeld op Texel ter hoogte van Paal 28. Foto door Jeroen Hoekendijk. Het dier wordt geborgen voor onderzoek. https://t.co/ivJa9HlAqN

In juli zwommen er drie spitssnuit-dolfijnen bij Zandvoort. Toen duwden mensen ze terug de zee in. Of deze spitssnuit-dolfijn één van die drie is, wordt nog onderzocht.