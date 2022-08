Nieuwswekker: Dubbel Nederlands sportsucces + Mini-Efteling

Goedemorgen! Voor kinderen in het midden van Nederland is dit het laatste weekend voor de school weer begint. Ook vandaag staat er weer een nieuwe Nieuwswekker voor je klaar. Hierin lees je wat je misschien gemist hebt en wat er vandaag in het nieuws komt.

In deze video zie je Femke in actie gisteravond:

- Femke Bol heeft gisteravond haar tweede gouden medaille gehaald op het EK atletiek. Ze was de allerbeste op het onderdeel 400 meter horden. Eerder won ze ook al goud op de 400 meter sprint. Geen enkele vrouw won eerder beide medailles. Ze was gister bijna twee seconden sneller dan de nummer twee.

-In Veldhoven is brand geweest in een gebouw van een islamitische stichting. Binnen een uur had de brandweer het vuur geblust. De politie gaat ervan uit dat de brand met opzet is aangestoken. Er is nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

- De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma heeft gisteravond de eerste etappe van de grote wielerwedstrijd de Vuelta gewonnen. De Nederlander Robert Gesink kwam als eerste over de finish en is nu de leider in het klassement. Hij mag daarom de rode trui dragen.