Opnieuw heel druk op Schiphol

Het ging de laatste tijd wat beter, maar het is vandaag opnieuw druk op Schiphol. Sommige mensen moesten meer dan drie uur in de rij staan om door de beveiliging te komen.

Inmiddels is de wachttijd al wat minder. Volgens Schiphol zelf komt het doordat er vandaag minder beveiligingsmensen aan het werk waren. Hoe dat komt, is niet duidelijk.

Het is druk in de vertrekhal én in de aankomsthal. Dat komt doordat veel mensen vandaag terugkomen van vakantie.