Waarom grote artiesten niet zonder TikTok kunnen

Kun jij nog zonder TikTok? Veel kinderen gebruiken de app en vinden het helemaal geweldig. Maar wist je al dat TikTok voor muziekartiesten ook heel belangrijk is? Platenmaatschappijen gebruiken vaak TikTok om nieuwe muziek te promoten.

Ze vragen dan bijvoorbeeld aan de artiest of diegene ook een TikTok-video willen maken. Of ze vragen aan influencers of zij zo'n nieuw nummer willen gebruiken onder hun video's. Zo hopen ze dat veel mensen het nieuwe nummer horen en dat het snel een hit wordt.

Trend

En vaak lukt dat ook. Bijvoorbeeld voor de Nederlandse rapper Katnuf. Hij staat met zijn nummer Van Mij Zijn op nummer 1. Een paar dagen eerder was het nummer al populair op TikTok. En dat terwijl hij TikTok eerst niet zo leuk vond.