Profwielrenners racen door Brakel: 'Ze gaan heel snel'

In Brakel is het feestje ook voor kinderen. De wielrenners rijden namelijk precies langs de fietsbaan van het dorp. Een perfecte plek om aan te moedigen.

Groot feest in Brakel: door dat dorp raceten honderden wielrenners. De wielrenners doen mee aan de Vuelta en fietsen vandaag van Den Bosch naar Utrecht. Onderweg komen ze langs allerlei dorpen en steden. Daar is het vaak harstikke gezellig.

Wat is de Vuelta?

Misschien zag je de Vuelta gisteren al in het Jeugdjournaal. La Vuelta heet ook wel de Ronde van Spanje. Het is een grote wielerwedstrijd waar 184 wielrenners aan meedoen.

De wedstrijd bestaat al bijna 90 jaar. In drie weken fietsen ze bijna 3000 kilometer door Spanje. De route is nooit helemaal hetzelfde en de eerste paar dagen zijn soms in het buitenland. Nu dus in Nederland.