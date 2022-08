Nieuwswekker: Goud op 4x400 meter + Laatste Vuelta-rit in Nederland

Goedemorgen! Dit is de laatste dag dat alle kinderen in Nederland vakantie hebben. Morgen moeten de kinderen in regio Midden weer naar school. Dus woon je in regio Midden, geniet dan van je laatste vakantiedag!

- Nederland heeft nog een gouden medaille gewonnen op het EK Atletiek. Lisanne de Witte, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Femke Bol waren de snelste dames bij de 400 meter estafette. Daarbij lopen vier lopers één rondje over de atletiekbaan en moeten ze een stokje doorgeven. Voor Femke Bol was het zelfs haar derde gouden medaille op dit toernooi. Hier kun je de race terugkijken:

- Bij het EK openwaterzwemmen ging het juist helemaal mis. Het water was wild en er waren best hoge golven. Daardoor werd het één grote chaos. Sommige zwemmers zwommen de verkeerde kant op. De wedstrijdleiding besloot de wedstrijd stop te zetten. Toen hadden de zwemmers wel al vier uur gezwommen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Vandaag is de wielerwedstrijd Vuelta voor de laatste dag in Nederland. De wielrenners fietsen een ronde van 194 kilometer. De start en finish zijn in Breda. Na vandaag gaan de wielrenners naar Spanje. Daar gaat de wedstrijd verder.

- Jullie stuurden veel vragen in voor YouTuber GewoonThomas. Bart is die aan hem gaan stellen. Het interview zie je vanavond in onze uitzending.