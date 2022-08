Goud voor Nederland op 4x400 meter estafette

Nederland ging goed van start en liep lange tijd bij de eerste drie. Femke Bol liep als laatst en kon best makkelijk nog twee loopsters inhalen. En zo kwam de Nederlandse ploeg als eerste over de streep. Hier zie je de race:

Bij dat onderdeel lopen vier lopers omstebeurt één rondje over de atletiekbaan. Na een rondje geven ze een stokje door aan de volgende loper.

Polen werd tweede en Groot-Brittannië derde. Er deed ook een Nederlandse ploeg mee bij de mannenwedstrijd. Zij werden vijfde.

Voor Femke Bol is het haar derde gouden medaille op dit toernooi. Dat is in de geschiedenis van de atletiek pas 7 andere mensen gelukt.

Vandaag is de laatste dag van het EK atletiek.