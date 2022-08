Spannende momenten in Hellendoorn. Twee jongens kwamen daar vast te zitten in een draaiende bank op de kermis. De bank bleef op de hoogste stand staan en kwam niet meer in beweging.

De jongens zaten ongeveer drie kwartier vast en konden geen kant op. De brandweer moest uitrukken om ze eruit te helpen.

De attractie is voorlopig buiten gebruik. De eigenaar van de attractie onderzoekt nog wat er precies aan de hand was.