Op een schip in Schiedam is vannacht brand uitgebroken. De brandweer is nog steeds druk met blussen.

De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan het schip. Niemand is gewond geraakt.

Wind

Door de wind komt de rook ook in een woonwijk terecht. Mensen die er wonen is gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.