Voor deze kinderen is de zomervakantie afgelopen: 'Jammer!'

Zwemmen, relaxen, kamperen of naar het buitenland. Voor veel kinderen zat de zomervakantie vol met leuke dingen.

Kinderen in het noorden hebben nog één week vakantie en kinderen in regio Zuid zelfs nog twee weken.

Dit is de laatste dag dat alle kinderen in Nederland vakantie hebben. Maandag moeten de kinderen uit regio Midden weer naar school.

Maar toch hebben sommige kinderen ook best weer zin om naar school te gaan.

Het Jeugdjournaal in de ochtend heeft nog wel even vakantie. Vanaf 29 augustus is de ochtenduitzending weer online te zien.