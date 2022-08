Nieuwswekker: EK afgelopen + school begint!

Goedemorgen! Zit jij vandaag weer in een nieuwe klas? Of heb je nog even vakantie? Hoe dan ook, deze Nieuwswekker is voor jou! Eerst natuurlijk... Het weer Het wordt een mix van wolken en zon vandaag. Daarbij is het zo'n 23 tot 27 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Woon je in het midden van Nederland, dan ga je vandaag weer naar school (dat wist je hopelijk al). De vakantie zit erop voor kinderen in Zuid-Holland en delen van Gelderland, Utrecht, Flevoland of Noord-Brabant. Het kan best een beetje spannend zijn in een nieuwe klas met een nieuwe juf of meester. Maar veel kinderen kijken er wel naar uit om weer samen te kunnen spelen met klasgenoten. We gingen het gisteren aan kinderen vragen op hun laatste vakantiedag.

- Gisterenavond waren de laatste wedstrijden van de Europese kampioenschappen in de Duitse stad München. Deze maand waren er wedstrijden in negen sporten, waaronder atletiek. Nederland haalde in totaal negen keer goud, bij het wielrennen, roeien en in verschillende atletiek-onderdelen.

In een filmpje bedanken de sporters iedereen voor het kijken.

Thank you Munich ❤️ #Munich2022 #BackToTheRoofs

Dit is vandaag in het nieuws: - Op veel scholen begint het nieuwe schooljaar feestelijk. In Vleuten op OBS Kees Valkenstein is het zelfs meerdere weken feest. Dat betekent veel spelletjes en gesprekjes, en iets minder lezen en rekenen dan de rest van het schooljaar. Waarom ze dat doen, hoor je vanavond in het Jeugdjournaal. - Na een pauze van 8 maanden gaat de hoogste Oekraïense voetbalcompetitie deze week weer van start. Door de oorlog was dat eerder niet mogelijk. Dat er weer gespeeld wordt, is natuurlijk ook goed nieuws voor de fans. Wij spraken erover met de 12-jarige FK Roech Lviv-fan Hryhori. Zijn verhoor hoor je later vandaag op onze site en in de app.

En dan nog even dit: Heb jij last van hoogtevrees? Dan is deze sport niks voor jou. De video kijken, is zeker wel een aanrader!

