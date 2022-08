Het Jeugdjournaal in de ochtend heeft nog één weekje vakantie

Zit je vanaf vandaag weer in de klas? Dan wil je misschien met z'n allen het Jeugdjournaal in de ochtend kijken. Maar daarvoor moet je nog één week wachten. Wij beginnen namelijk weer als de meeste kinderen in het land naar school gaan. En da's volgende week.

Vanaf volgende week maandag 29 augustus vind je het Jeugdjournaal in de ochtend dus weer op onze site en app. Dan zijn we er iedere schooldag om 10.00 .

Als je een vraag hebt over het nieuws, stel hem dan in de reacties. Dan beantwoorden wij hem misschien wel in het Jeugdjournaal in de ochtend.