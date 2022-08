De scholen zijn weer begonnen (voor sommige kinderen)

Veel kinderen kijken er naar uit om weer samen te kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Gisteren gingen we langs bij kinderen in Harderwijk op hun laatste vakantiedag.

De vakantie zit erop voor kinderen in Zuid-Holland en delen van Gelderland, Utrecht, Flevoland of Noord-Brabant.

Een nieuwe meester, een nieuwe juf, een nieuw klaslokaal... of misschien zelfs wel een hele nieuwe school! Als je in het midden van Nederland woont, dan ga je vandaag weer naar school.

Een nieuw schooljaar kan ook best een beetje spannend zijn voor kinderen. Maar ook voor meesters en juffen. Want daar zijn er niet genoeg van. Dus moet op sommige scholen goed nagedacht worden hoe alle groepen een meester of juf hebben.

Vier dagen

Het tekort aan meesters en juffen zorgt ervoor dat op sommige scholen de kinderen maar vier dagen naar school gaan in plaats van vijf.

Ook op basisschool De Kameleon in Den Haag zijn niet genoeg meesters en juffen. De oplossing: op vrijdagen krijgen groep 6, 7 en 8 tegelijk online les van één leraar.