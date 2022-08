Nieuwswekker: Meer mensen genezen van kanker + #hashtag is jarig

Goedemorgen! Ben je klaar voor je tweede schooldag? Of heb je nog vakantie? Met deze Nieuwswekker begin jij je ochtend in ieder geval goed!

- De Nederlandse trainer Erik ten Hag heeft voor het eerst gewonnen met zijn club Manchester United. Manchester won gisteravond met 2-1 van Liverpool. Ten Hag is nog maar net trainer van de beroemde Engelse club en hij had de eerste twee wedstrijden verloren. Hij is dus heel erg blij met de winst.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Heb jij al bladeren van de bomen zien vallen? Dat kan kloppen, ook al is het nog lang geen herfst. Door de droogte is de natuur een beetje in de war geraakt. Daardoor worden de bladeren eerder rood en geel en vallen ze ook eerder van de takken. We gaan erover praten met boswachter Jesse. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal, en natuurlijk ook bij ons online.

- #happybirthday! Want de hashtag is jarig. Vandaag 15 jaar geleden bedacht een programmeur van Twitter de hashtag. Hij wilde zo social media-posts met hetzelfde onderwerp aan elkaar verbinden, zodat mensen ze makkelijker terug konden vinden. Inmiddels wordt de hashtag natuurlijk niet alleen op Twitter gebruikt maar op alle social media. #hashtag #jarig #jeugdjournaal