Bomen verliezen nu al blaadjes

Misschien heb jij het ook al gezien in een park of bos: veel bomen hebben bruine bladeren. Ook veel blaadjes vallen al naar beneden en op de grond vind je nu al eikels en beukennootjes. Normaal gebeurt dat pas in de herfst.

"Dit is heel vroeg", vertelt boomonderzoeker Paul Copini van Wageningen Universiteit. Het heeft te maken met klimaatverandering. Door de droogte krijgen bomen minder water. Om te kunnen overleven laten ze blaadjes vallen. Ze hebben dan minder water nodig.

Giftig

Ook vallen er al eikels naar beneden. Volgens de boomonderzoeker zijn de eikels nog erg klein, omdat ze minder lang aan de boom hebben gehangen. Ze zijn dan nog niet rijp, en het is voor dieren gevaarlijk om te eten omdat ze giftig zijn.