Nieuw kruispunt te gevaarlijk: 'Ik had bijna een ongeluk'

Veel kinderen moeten er iedere dag overheen om naar school te gaan. Ze vinden het niet duidelijk waar ze allemaal op moeten letten en durven het kruispunt bijna niet meer over te fietsen.

Auto's die verward midden op de weg blijven stilstaan en fietsers die twijfelen waar ze mogen afslaan en oversteken. Er is veel kritiek op een nieuw kruispunt in Putten.

De nieuwe kruising is onderdeel van een project dat drie miljoen euro kostte. De gemeente had het aangepast om juist te zorgen dat het minder gevaarlijk zou zijn. Maar volgens veel bewoners is het er niet beter op geworden.