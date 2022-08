Help! Vogelspin ontsnapt in kinderopvang

Flink schrikken voor kinderen en medewerkers van een kinderopvang in Velp. Daar is afgelopen maandag een vogelspin uit zijn hok ontsnapt.

Logeren

De spin, die Charlie heet, bleef een paar weken in de opvang logeren. Vrijdag zat hij nog in zijn verblijf, maar toen een medewerker maandag naar de spin wilde kijken, was het dier ineens weg. Op dat moment zaten er ook kinderen in het lokaal. Die moesten allemaal naar een ander lokaal toe.

Twee medewerkers zijn toen opzoek gegaan naar het diertje. Ze vonden spin Charlie even later, verstopt onder een kast.