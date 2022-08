Nieuwswekker: Grote treinstaking + Luxe schip geveild

Dit heb je misschien gemist:

- In Brabant stond een deel van natuurgebied de Kalmthoutse heide in brand. Volgens de brandweer gaat het om een gebied van 50 bij 150 meter. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig met nablussen. Mensen kunnen het gebied vandaag beter niet bezoeken.

- In Rusland is een luxe schip geveild. Het schip is van een rijke Rus. Sinds de oorlog in Oekraïne werden zulke schepen niet meer geveild, maar nu dus wel weer. Het jacht heeft onder meer een bioscoop, spa, sportschool, zwembad, jacuzzi en zes luxe kamers. Hier zie je een filmpje van het schip: