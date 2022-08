TikTok test nieuwe feed met video's uit de buurt

Het lijkt erop dat je straks een extra pagina krijgt in TikTok. De pagina heet 'in de buurt'. Op die feed zijn video's te zien die gemaakt zijn in de buurt van de plek waar je op dat moment bent.

Nu heb je in TikTok nog twee feeds: de 'for you'-page en de pagina met video's van je vrienden. Maar daar zou dus een derde feed bij kunnen komen. Als je bij een TikTok een locatie invult bij je TikTok, komt de video automatisch op die pagina.

Testen

Volgens socialmedia-experts lijkt de nieuwe pagina een beetje op de Snapchat-Snapkaart.

In sommige Aziatische landen wordt die nieuwe pagina al getest. Wanneer het ook in Europa te zien is, is nog niet duidelijk.