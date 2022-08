Check de grootste kanshebbers voor de Televizier-Ster Jeugd

Binnenkort wordt de Televizier-Ster Jeugd uitgereikt en afgelopen week is er al veel gestemd. Tot nu toe kregen deze programma's de meeste stemmen:

De top 10 (in willekeurige volgorde)

Van de tien programma's die tot nu toe de meeste kans maken, zijn er negen van NPO Zapp. Alleen Misfit: De Serie is niet op Zapp te zien. De serie met Meisje Djamila is van Netflix.

De Televizier-Ster Jeugd is de belangrijkste prijs voor kinderprogramma's in Nederland. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in september. Stemmen kan nog steeds.