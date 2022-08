Dit is de nieuwe coach van de Oranjevrouwen

Andries Jonker is de nieuwe coach van de Oranjevrouwen. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK van 2025. De vorige coach, Mark Parsons, werd kort geleden ontslagen omdat het niet zo goed ging op het WK.

Jonker moet meteen aan de slag, want de volgende wedstrijd van de Oranjevrouwen is al op 6 september. De vrouwen spelen dan tegen IJsland een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd. Als Nederland die wedstrijd wint, mogen ze naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Eerdere carrière

Andries Jonker is eerder al assistent-trainer geweest bij Bayern München en FC Barcelona. De afgelopen jaren was hij directeur en trainer bij Telstar, maar daar stopte hij een paar maanden geleden mee.

Jonker zegt dat hij er veel zin in heeft en dat hij de Nederlandse dames heel sterk vindt.