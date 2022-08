Op steeds meer plekken niet zwemmen door blauwalg

Het is perfect weer om lekker te zwemmen, maar er zijn steeds minder plekken waar dat kan. Dat komt doordat in steeds meer plassen blauwalg opduikt.

Als er blauwalg in het water zit kun je huid-uitslag krijgen. En als je per ongeluk een slok water binnen krijgt, kun je last krijgen van je maag of darmen. Dieren die het water opdrinken kunnen er ziek van worden. Daarom raden deskundigen aan om niet meer in het water te zwemmen of je hond daar uit te laten.