Muziek-experts: 'Iedereen zingt Wilhelmus te langzaam'

Volgens de twee experts zongen mensen het Wilhelmus in de 16e eeuw veel sneller. De melodie was toen ook anders.

In 1932 werd het Wilhelmus het officiële volkslied. In die tijd was het lied al langzaam en dat is daarna dus niet meer veranderd.

Voetbalstadion

Volgens Margot is het een goed idee om bijvoorbeeld in het voetbalstadion weer voor die oude, snellere versie te kiezen. Die klinkt een stuk vrolijker. De langzame versie past wel goed bij serieuze dagen, zoals de Dodenherdenking, denkt zij.

