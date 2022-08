Regering: 'Vluchtelingenopvang in Albergen komt er sowieso'

Eric van der Brug, de staatssecretaris die over het onderwerp gaat, kwam gisteren naar Albergen om er met de bewoners over te praten. Hij zegt dat de opvangplek er sowieso komt.

Veel mensen in Albergen willen geen opvangplek in hun buurt. Ze zijn bang dat de asielzoekers onrust zullen veroorzaken. Ook zijn ze boos dat de regering zomaar heeft besloten dat er een opvangplek komt.

Bewoners van het Overijsselse dorp Albergen zijn nog steeds bezorgd. In een oud hotel in hun dorp komt een opvangplek voor honderden asielzoekers. Dat zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht en hier willen blijven.

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten ze zich aanmelden in Ter Apel, in Groningen. Daarna gaan ze naar andere opvangplekken in Nederland.

Maar dat is nu een probleem: al die plekken zitten vol. Iedereen moet dus veel langer op de aanmeldplek blijven dan normaal. En daarom is het op de aanmeldplek ook te druk. Vannacht moesten zo'n 700 mensen buiten slapen omdat er geen bed voor ze was.

Meer plekken

Volgens de staatssecretaris is er snel een oplossing nodig. En dus komt er in Albergen een opvangplek voor 150 tot 300 mensen. En moeten er in Nederland nog meer van dit soort plekken komen.