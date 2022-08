Deze man heeft als baan om vogels weg te jagen

Ad is een vogel-verjager. Hij zorgt ervoor dat er geen botsingen komen tussen vogels en vliegtuigen op Eindhoven Airport. Belangrijk werk, want een botsing is gevaarlijk voor dieren en passagiers.

Geluiden

Ad gebruikt verschillende methodes om vogels weg te jagen bij het vliegveld. Bijvoorbeeld door geluiden te laten horen. Soms worden vogels ook gevangen.