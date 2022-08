Elise vluchtte uit Oekraïne en blijft voorlopig in Nederland

De ouders van Elise hebben besloten dat ze de komende jaren in Nederland blijven. Omdat het hier veilig is. Elise gaat volgende week naar groep 8 op een Nederlandse basisschool. Daar kijkt ze wel naar uit.

Een half jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse Elise woonde daar toen. Ze vluchtte samen met haar ouders en broertje naar Nederland. Ze dacht dat ze hier maar eventjes zou blijven, maar het werd veel langer.

Elise ziet haar vader maar één week per maand. Hij is vaak in Oekraïne voor zijn werk.