Besmeurde zwanen schoongemaakt en vrijgelaten

Meer dan 40 zwanen mogen eindelijk weer de natuur in. Vorige maand raakten ze besmeurd door een lekkende olietanker in de Rotterdamse haven. Daarna werden ze opgevangen en heel goed schoongemaakt. Olie is namelijk levensgevaarlijk voor de dieren.

In totaal zijn 500 zwanen opgevangen. Uiteindelijk kunnen ze bijna allemaal weer de natuur in.