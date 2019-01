Regering is eruit: veel asielzoekerskinderen mogen hier blijven

Goed nieuws voor veel asielzoekerskinderen die hier al jaren wonen: ze mogen hier waarschijnlijk blijven. Politici hebben meer dan een week gediscussieerd en geruzied, maar de regeringspartijen zijn het gisteravond toch eens geworden over het kinderpardon.

Minder streng

De regering heeft besloten dat er in totaal 1300 kinderen en hun ouders mogen blijven. Nemr, de jongen die te zien was in de documentaire Terug naar je Eige Land, zegt dat hij super blij is: