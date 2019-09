Verdrietig nieuws uit Dordrecht: Moeder en kinderen doodgeschoten

Een heftige gebeurtenis in Dordrecht. Een man schoot daar op twee kinderen van 8 en 12 jaar en hun moeder. De politie denkt dat de man daarna een einde heeft gemaakt aan zijn eigen leven, maar dat wordt nog onderzocht.

De politie kreeg gisteren rond half 7 's avonds een melding dat er iets aan de hand was. In het huis vonden agenten de man en de twee kinderen. Zij waren alle drie niet meer in leven. De moeder van de kinderen is naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden.

De politie doet onderzoek naar de gebeurtenis. Zo is nog niet zeker of de man de vader was van de kinderen. Ook is niet duidelijk waarom hij dit heeft gedaan. Wel is duidelijk dat de man werkte bij de politie.

In onze uitzending vanavond hoor je meer over dit nieuws.