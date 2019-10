Verdachte opgepakt voor moord op advocaat

De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht voor de moord op de advocaat Derk Wiersum . De advocaat werd twee weken geleden in Amsterdam op straat doodgeschoten toen hij zijn huis uitliep. Sindsdien was de politie hard aan het werk om de dader te vinden.

Derk Wiersum was advocaat van Nabil B. Hij is een belangrijke getuige in een rechtszaak over een grote, criminele organisatie. Nabil B. wil de politie helpen om de criminele bende op te pakken. Daarom zijn veel mensen uit de organisatie boos op hem.

Veel mensen reageerden geschokt op het nieuws. Nooit eerder werd de advocaat van zo'n belangrijke getuige doodgeschoten.