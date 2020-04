Populaire serie De Luizenmoeder krijgt een eigen film

De populaire televisieserie De Luizenmoeder komt terug. Niet op televisie, maar in de bioscoop. Actrice Ilse Warringa, die juf Ank speelt, gaat een film maken van de serie. De opnames van de film vinden in het najaar plaats.

Juf Ank

Het is de eerste keer dat Ilse Warringa een film gaat regisseren. We kennen haar vooral van het bekende lied Hallo Allemaal. In februari vertelde ze dat ze hoopte op een derde seizoen van de serie.