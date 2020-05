Dove en slechthorende kinderen zijn blij met Irma

Door de persconferenties van de regering is gebarentolk Irma ineens super populair. Nu zijn er geen nieuwe persconferenties gepland en daarom is ze even niet meer te zien. Kinderen van de Polanoschool in Rotterdam vinden dat jammer, want ze zijn behoorlijk trots op haar.

De corona-crisis was de eerste grote nieuwsgebeurtenis in Nederland waarbij een gebarentolk te zien was. De kinderen van de Polanoschool zijn doof of slechthorend en weten hoe belangrijk zo'n tolk is.