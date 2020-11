Uitgezocht: Waarom geloven mensen in complottheorieën?

Van een platte aarde en giftige vliegtuigstrepen tot duistere groepen hagedisachtige aliens die de wereld over willen nemen. Er zijn mensen die dit soort bizarre verhalen echt geloven! Waarom eigenlijk?

Het zijn complottheorieën en gaan meestal over een groep mensen die een geheime afspraak hebben gemaakt om een andere groep kwaad te willen doen. Voor veel van dit soort verhalen is geen bewijs of ze zijn te raar om waar te kunnen zijn.

In de nieuwste aflevering van #Uitgezocht laat Benjamin een paar van dit soort bizarre complottheorieën zien en zoekt hij uit waarom mensen erin geloven: