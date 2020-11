Arwin baalt dat hij dit jaar niet mag carbidschieten

Voor Arwin van 13 is carbidschieten een van de leukste momenten van het jaar. Tijdens Oud en Nieuw is het ieder jaar een groot evenement. Maar dit jaar kan het niet doorgaan, want het is zo populair dat er duizenden mensen op af komen. Volgens de burgemeester daar is dat met corona geen goed idee.

Arwin vindt het enorm jammer.