Uitgezocht: Waarom Pokémon al 25 jaar zo populair is

Het is een feestjaar voor Pokémon. Het is namelijk precies 25 jaar geleden dat de eerste games door Japanse kinderen gespeeld konden worden. Een jubileumjaar dus!

Pokémon is één van de grootste merken ter wereld geworden. Het is populairder dan Donald Duck, Mickey Mouse, Hello Kitty en alle Marvel-helden. Pokémon heeft veel verschillende dingen: games, tekenfilms, ruilkaarten, knuffels en veel meer. Het bedrijf achter al die spullen verdient daar heel veel geld mee.

Het is niet voor niets dat Pokémon al die jaren zo populair is gebleven. De makers hebben bijvoorbeeld expres slimme trucjes in de games gestopt, waardoor je wilt blijven spelen.

De makers gaan daar soms té ver in. In Nederland is er daardoor zelfs een spel verboden.

In de nieuwe aflevering van Uitgezocht vertelt Benjamin meer over de slimmigheden waardoor Pokémon zo populair kon worden: