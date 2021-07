Wie is Peter R. de Vries? 'Hij heeft veel vijanden'

Peter R. de Vries is journalist en vaak op tv. Hij weet veel over misdaad en criminaliteit en praat daar vaak over in de media. Ook bij ons in het Jeugdjournaal. Drie jaar geleden hadden we een interview met hem. Daarin zei hij dit:

Maar Peter R. de Vries is niet bang. Hij blijft altijd doorgaan met zijn werk, want dat vindt hij heel belangrijk. Criminelen mogen namelijk nooit winnen, zegt hij.

Families helpen

Een van de dingen die hij doet, is families helpen van iemand die vermist of vermoord is. Bijvoorbeeld de familie van Nicky Verstappen, een 11-jarige jongen die in 1998 vermoord werd. Dankzij Peter R. de Vries kwam er meer aandacht voor die zaak en werd jaren later de dader opgespoord.

Vijanden

Maar Peter R. de Vries maakt ook vijanden. Een van zijn grootste vijanden is Ridouan Taghi. Die zit in de gevangenis omdat hij leider van een grote drugsbende zou zijn. Daar is nu een belangrijke rechtszaak over bezig.

Peter R. de Vries helpt een getuige, iemand die in de rechtbank vertelt wat Taghi allemaal heeft gedaan. Peter R. de Vries weet daar dus waarschijnlijk ook meer over. Taghi zou daar zo boos over zijn, dat hij Peter R. de Vries misschien dood zou willen hebben. Maar of Taghi iets te maken heeft met deze aanslag, is nog niet duidelijk.