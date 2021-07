Dijken worden goed in de gaten gehouden, gevaar nog niet voorbij

Op de meeste plekken in Limburg zakt het water weer. Dat lijkt goed nieuws, maar het gevaar is nog niet voorbij. Deskundigen maken zich zorgen over de dijken. Die zijn hoog genoeg, maar zijn ze ook sterk genoeg?

Daarom blijven ze de dijken goed in de gaten houden. In de video hierboven hoor je er meer over.

In dit dorp is het nog spannend

Laura was vandaag in het dorpje Well. Daar is het water nog niet aan het zakken en is het nog erg spannend: